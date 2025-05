Governador em exercício, Felício Ramuth faz visita técnica ao Hospital Regional de Cotia

Felicio Ramuth conheceu as alas de UTI Adulto, Pediatria e Psiquiatria em unidade de saúde do município nesta sexta-feira (16)

Foto: Divulgação

O governador em exercício, Felicio Ramuth, visitou nesta sexta-feira (14) o Hospital Regional de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Felicio percorreu as alas da UTI Adulto, Pediatria e Psiquiatria e conheceu uma área em estudo para ampliação de leitos da unidade.







No ano passado, o hospital registrou 12.702 altas hospitalares, 34.084 consultas ambulatoriais, 33.023 atendimentos de urgência e emergência, 4.841 exames e 2.667 partos realizados.



O ambulatório oferece atendimentos em especialidades como oftalmologia, ortopedia, pneumopediatria, cardiologia, nutrição e fonoaudiologia. A unidade também dispõe de uma equipe de ginecologia que atende pré-natal de alto risco, e realiza partos normais e cesarianas diariamente, mantendo um banco de leite humano, que garante aos recém-nascidos da neonatologia o acesso ao leite materno.

, afirmou o governador em exercício. A visita contou com a presença da secretária executiva da Saúde, Priscilla Perdicaris, do prefeito de Cotia, Welington Formiga.O hospital, que atua de forma integrada à rede municipal de saúde, contribui para o atendimento especializado da população da região. A unidade conta com 165 leitos, incluindo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), distribuídos entre diversas especialidades como pediatria, neonatologia, clínica médica, ortopedia, cirurgia geral e psiquiatria, além do pronto atendimento de urgência e emergência adulto e infantil.