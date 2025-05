Atleta de Cotia conquista pódio em corrida de trilha no Morro do Saboó

A distância que Manolo se inscreveu foi a de 7 km. No entanto, por motivos não esclarecidos pela organização do evento, o trajeto mudou para 6 km. E ele completou na marca dos 27 minutos., escreveu o atleta em post nas redes sociais.Manolo é do time Malucos do Pedal (MDP), grupo de Cotia que reúne ciclistas e corredores.