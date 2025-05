Assaí amplia oferta de serviços na unidade Cotia Centro

Expansão dos serviços visa trazer mais conveniência e praticidade para o público

Assaí Cotia Centro. Foto: Divulgação

O Assaí Atacadista ampliou sua oferta de serviços na unidade Cotia Centro com a chegada da padaria e self-checkout.

Agora, o público da região pode aproveitar, além de um mix completo em diversas categorias, pães quentinhos e várias opções de cafés, sucos, doces e salgados.Outra novidade que chegou na unidade é o self-checkout. Com quatro caixas de autoatendimento disponíveis, o serviço vem para proporcionar uma experiência de compras mais ágil, autônoma e prática.A loja também conta com Empório de Frios, Açougue e Cafeteria., afirma José Adelson, Diretor de Novos Negócios do Assaí.Para 2025, o Assaí prevê expandir os serviços para cerca de 82 lojas, com destaque para o serviço de Ilha de Charque – atualmente presente nos estados do Nordeste (BA, PB, PE, SE e CE), no Norte, nas lojas do Pará e Amazonas, e no Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), mas que será ampliado para outras unidades.Além da loja Cotia Centro, o Assaí conta com mais uma unidade na região, localizada na Estrada do Embú, 162.