Prepare o casaco: 1ª onda de frio do ano deve atingir Cotia nesta semana; veja temperaturas

Temperatura deve cair bruscamente na cidade a partir de quinta-feira (29)

Foto: Agência Brasil

A primeira onda de frio intenso do ano deve começar nesta semana em boa parte do país. Em Cotia, os moradores sentirão os impactos a partir desta quinta-feira (29), segundo o Climatempo.

Segunda (26): 14°C / 25°C

Terça (27): 13°C / 26°C

Quarta (28): 14°C / 27°C

Quinta (29): 10°C / 18°C

Sexta (30): 8°C / 20°C

Nesta terça-feira (27), uma massa de ar polar deve começar a avançar pelo Sul, se intensificando nas demais regiões em seguida.Segundo o meteorologista do Climatempo, Guilherme Borges, a frente fria deve chegar com um 'ar continental'., explicou.As previsões indicam que o sistema que está sendo monitorado o que deve ser a primeira grande onda de frio do ano.Segundo a Climatempo, o sistema pode causar uma queda acentuada nas temperaturas, não só na região Sul, mas também em grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte.