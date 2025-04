Thermas da Mata anuncia entrada gratuita para até 2 crianças durante o feriadão; entenda

Confira também toda a programação especial do parque aquático localizado em Cotia

Foto: Divulgação / Thermas da Mata





Neste mês de abril, as famílias com crianças têm muitos motivos para visitar o Thermas da Mata, em Cotia. Isso porque o parque aquático, além de contar com atrativos especiais como o espetáculo "O Fantástico Circo da Mata" e a programação de Páscoa, de 18 a 21 de abril, vai oferecer condições especiais de ingressos com entrada gratuita para os pequenos.





Além das mais de 15 atrações aquáticas do parque, a Beach Kids, a Vila da Mata e o Brabus, durante o feriadão os visitantes podem participar de brincadeiras temáticas como a Corrida da Esponja, a Caça Submarina e a Grande Parada Encantada.





Haverá também momentos para fotos com o Coelho da Páscoa e atividades como a escolinha de beach tennis.



Já "O Fantástico Circo da Mata", espetáculo que acontece aos sábados e domingos até 15 de junho, se destaca por suas apresentações lúdicas e interativas que levam o público ao lúdico universo circense. De dentro do baú, surgem figuras como o palhaço Mexerica, o monociclista Blackwith, a assistente de magia Faísca e a artista de bambolê Zaya, que também se destaca em números de contorcionismo e ilusionismo. Juntos, eles mostram a Guga que a verdadeira magia do circo está na capacidade de sonhar e acreditar na fantasia.



Localizado a cerca de 30 minutos de São Paulo, com fácil acesso pelas principais rodovias, o Thermas da Mata ocupa uma área de 200 mil m² e conta com atrações como a Praia da Mata, toboáguas radicais, áreas kids e o Space Music, segundo toboágua musical da América Latina. O complexo também oferece mais de 20 opções de alimentação.

No feriado de Páscoa, de 18 a 21 de abril, duas crianças têm entrada gratuita quando acompanhadas por um adulto pagante.