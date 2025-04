Engavetamento entre carreta, caminhão e carros trava Castello Branco nesta segunda-feira

Acidente foi registrado no km 33, em Itapevi

De acordo com a concessionária, a carreta trafegava na rodovia sentido leste, quando no km 33 o trafego veio a parar. Na tentativa de frear bruscamente, o motorista perdeu o controle da direção vindo a colidir contra o caminhão Volks, no fiesta, S10 e por ultimo no fox.





Um ocupante do Fox teve ferimentos leves, já o ocupante do Fiesta teve ferimentos moderados. Não há informações até o momento sobre o estado de saúde das vítimas.





Os veículos envolvidos no acidente foram removidos para a base da Polícia Rodoviária.









