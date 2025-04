Cotia estreia programa de saúde e qualidade de vida através do esporte; confira a programação

Atividades acontecem às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras; saiba como realizar a inscrição

Foto: Freepik

Estão abertas as inscrições para o programa ‘Qualidade de Vida através do Esporte’ lançado pela Secretaria de Esportes e da Juventude de Cotia.



Documentos necessários:



Atestado médico de aptidão física original (emitido há, no máximo, 3 meses);

Duas fotos 3×4 recentes



Cópia do RG e do CPF



Cópia do comprovante de endereço de Cotia recente (com no máximo 3 meses)



Cópia do título de eleitor de Cotia



Programação das atividades:



Segundas-feiras: Coluna Saudável + Meditação (turmas 8h30 às 9h20 e 15h10 às 16h)



Quartas-feiras: Caminhada + Alongamento (turmas 8h30 às 9h20 e 15h10 às 16h)



Quintas-feiras: Introdução à Corrida de Rua (turmas 8h30 às 9h20 e 15h10 às 16h)



Sextas-feiras: Ginástica + Meditação (turmas 8h30 às 9h20 e 15h10 às 16h)

O objetivo é promover mais saúde, qualidade de vida e bem-estar aos participantes.As atividades acontecem às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, no Complexo Esportivo Pedro Rodrigues (Beira Rio), no Jardim Cotia.As inscrições devem ser feitas na administração do local (veja abaixo).O novo programa da Secretaria de Esportes e Juventude contempla atividades monitoradas por profissionais de Educação Física.A programação conta com: ‘Coluna Saudável + Meditação’, ‘Caminhada + Alongamento’, ‘Introdução à Corrida de Rua’ e ‘Ginástica + Meditação’.As atividades são destinadas a pessoas com idade a partir de 18 anos e a inscrição só é confirmada depois da participação do interessado em uma aula experimental.Programa Qualidade de Vida através do EsporteLocal: Complexo Esportivo Pedro Rodrigues (Beira Rio)Inscrições: Rua Pedro Rodrigues, s/nº, Jardim Rio CotiaAtendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h45