Shopping da região divulga ofertas de descontos nas lojas

Divulgações serão feitas através de lives pelo perfil do empreendimento; saiba mais

Shopping Central Park. Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, vai iniciar nesta terça-feira (22) uma série de lives – transmissões ao vivo – no Instagram com a divulgação de produtos selecionados que estarão com preços exclusivos nas lojas.

A “Live Sale” será realizada até o próximo dia 30 de abril.Serão três lives ao longo do dia no perfil do shopping. Cada transmissão fará a divulgação de uma loja do empreendimento. Para acompanhá-la, bastaQuem assistir a live ficará sabendo sobre os produtos e as ofertas. Nesta terça-feira, a programação começa com Anna Brinquedos às 10h, Stellae às 16h e finaliza com a Royal Mundo Kids às 19h. Os horários mudam a cada dia.Os produtos com preços promocionais foram escolhidos pelos lojistas. Nesta ação, o consumidor poderá conhecer um pouco mais sobre as operações do Shopping Central Park e terá a chance de adquirir produtos com descontos., diz Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.