Feriadão: rodovias de SP já apresentam congestionamento nesta quinta-feira (17)

Veja como está o trânsito nas rodovias de SP na saída para o feriado prolongado

Imagem: Globocop

As rodovias do estado de São Paulo começaram a registrar congestionamento já nesta quinta-feira (17), na saída para os feriados de Páscoa e Tiradentes.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a expectativa é de que cerca de 5 milhões de veículos circulem pelas rodovias que ligam a capital, o interior e o litoral.Por volta das 17h, a Rodovia Castello Branco enfrentava 13 km de congestionamento, especialmente nos trechos entre os km 13 e km 27, afetando as saídas para as marginais de Osasco, Barueri e Carapicuíba. Este é um ponto crítico, frequentemente impactado pelo alto volume de tráfego.Na mesma hora, a Raposo Tavares apresentava lentidão no sentido interior, do km 13 ao km 23. Este trecho é conhecido por ser um dos mais movimentados, especialmente em feriados.O Rodoanel Mário Covas, no trecho Oeste, também registrou congestionamento, reflexo do trânsito intenso na Castello Branco. Na pista interna, sentido Perus, o tráfego era intenso do km 50 até o acesso à Régis, no km 29. Já na pista externa, em direção à Dutra, a lentidão se estendia do km 19 ao km 29.Sistema Anhanguera-Bandeirantes: 869 mil veículosSistema Anchieta-Imigrantes: 452,2 mil veículos em direção ao litoralEcovias Raposo Tavares-Castello Branco: 961 mil veículosSistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto: 843,7 mil veículos rumo ao interiorRodovia dos Tamoios (SP-099): 135 mil veículos no períodoRodoanel Mário Covas (SP-021): 1 milhão de veículos