Conheça as 5 melhores cidades de SP para se aposentar

Pesquisa do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL) foi realizada pelo Instituto Longevidade Mongeral Aegon

Foto: Freepik

O estado de São Paulo tem cinco das 10 melhores cidades para se aposentar no Brasil. É o que mostra a pesquisa do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL) do Instituto Longevidade Mongeral Aegon.

Segundo a pesquisa, São Caetano do Sul, localizada no ABC paulista, e Santos, no litoral, ocupam as primeiras colocações.O instituto realiza análises abrangentes sobre os municípios brasileiros, levando em consideração três importantes aspectos: economia, socioambiental e saúde. Cada uma dessas variáveis é avaliada através da análise de 23 indicadores distintos.Segundo a pesquisa, quatro das cinco cidades mais bem classificadas de São Paulo estão localizadas no ABC paulista e no interior do estado. São elas: São Caetano do Sul, Botucatu, Jundiaí e Marília, ocupando respectivamente o 1°, 6°, 7° e 10° lugares no ranking.Com foco em São Caetano, a cidade abriga uma população de 165.655 habitantes, dos quais 40.227 têm 60 anos ou mais, de acordo com o mais recente Censo do IBGE. Além disso, destaca-se a excelência do município nos critérios de leitos hospitalares e profissionais de saúde, conforme apontado pela pesquisa.Botucatu se destaca entre as cidades do interior como referência em cuidados hospitalares para a terceira idade, de acordo com a pesquisa. Com excelentes avaliações em indicadores como infraestrutura de saúde, disponibilidade de leitos e qualificação dos profissionais, o município abriga uma significativa parcela de sua população formada por idosos, totalizando 26.466 habitantes com 60 anos ou mais.Santos, localizada no litoral paulista, destaca-se como a terceira melhor cidade do Brasil em termos de qualidade de vida para os idosos, de acordo com o levantamento.De acordo com os dados do IBGE, Santos possui uma população com mais de 60 anos que ultrapassa um quarto do total de habitantes, totalizando cerca de 105 mil pessoas nessa faixa etária.Com um total de 418.608 habitantes, a cidade se destaca no cenário nacional.A pesquisa elaborou rankings abrangentes que incluem cidades grandes, médias e pequenas do país. No ranking das cidades consideradas grandes, Santos se destaca juntamente com outras cidades paulistas, do Espírito Santo, do Paraná e de Santa Catarina.1° lugar – São Caetano do Sul (SP)2° lugar – Vitória (ES)3° lugar – Santos (SP)4° lugar – Florianópolis (SC)5° lugar – Curitiba (PR)6° lugar – Botucatu (SP)7° lugar – Jundiaí (SP)8° lugar – Balneário Camboriú (SC)9° lugar – Londrina (PR)10° lugar – Marília (SP)