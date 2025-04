Rua em Caucaia com quase 1 km de extensão terá asfalto e infraestrutura completa

Segundo a prefeitura, via terá guias, sarjetas, implantação de drenagem, entre outros serviços; confira

Foto: Prefeitura de Cotia / Divulgação

A rua Bariloche, no bairro Água Espraiada, em Caucaia do Alto, será pavimentada e receberá serviços completos de infraestrutura, informou a prefeitura de Cotia nesta terça-feira (22).

Segundo a administração municipal, essa será a solução “que vai pôr um fim aos transtornos causados na vida dos moradores da região em dias de chuva e de estiagem”, já que a poeira é um problema em período de seca.Ainda de acordo com a prefeitura, as melhorias na rua vão passar pelos 930 metros de extensão da via com implantação de drenagem (boca de lobo), guias, sarjetas, sarjetões, acerto da base do pavimento, asfalto e, por fim, sinalização de trânsito vertical e horizontal e padronização do passeio público (calçada)., informou a prefeitura.