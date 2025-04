Pitbulls soltos na rua atacam cães e provocam medo em moradores de Cotia; VEJA VÍDEO

IMAGENS FORTES: Três cachorros que foram atacados ficaram feridos; moradores disseram que pitbulls escapam com frequência da residência

Vídeos gravados por moradores do Jardim Elias, em Cotia, mostram o ataque de dois cães da raça pitbull a outros cachorros no bairro.





"O 'Negão' ficou um pouco mais ferido, porque foi o mais atacado; outro ficou com a boca deformada e a outra cachorrinha com um furo gigante nas costas", afirmou.

COMO DENUNCIAR

Procurado pela reportagem, o Departamento de Pronto Atendimento Animal da Secretaria de Saúde de Cotia informou que recebe este tipo de denúncia pelo e-mail vigilancia.zoonoses@cotia.sp.gov.br.

“É fundamental que o denunciante coloque o maior número de informações possível (endereço completo: nome da rua, número, bairro e, se possível, a cor da casa ou do portão, ou algum ponto de referência) para que seja programada uma fiscalização no local”, explicou.



Em relação aos cães que foram atacados, o morador afirmou que eles foram resgatados por uma ONG e encaminhados para um abrigo., afirmou.

As cenas foram registradas na rua Antônio Pires, na última quinta-feira (17).Os cães de grande porte estavam soltos e sem a supervisão de seu tutor.Nas imagens, é possível ver os dois pitbulls se aproximando e indo em direção a outros três cachorros, que são atacados ferozmente. Os três ficaram feridos.Segundo relatos dos moradores, os cachorros pulam o muro ou o portão da casa com frequência, e saem atacando os animais que encontram pelo caminho., relatou aoum morador que preferiu não ser identificado.De acordo com ele, a situação se agrava com o barulho de fogos de artifícios ou trovões., complementa.