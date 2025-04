Cotia está entre as cidades que mais tiveram colisões contra postes na Grande SP

Levantamento feito pela Enel é referente ao 1º trimestre deste ano; concessionária disse que esses acidentes podem causar interrupções no fornecimento de energia

Imagem ilustrativa

Cotia está entre as cidades da Grande São Paulo, que são atendidas pela Enel, que mais registraram colisões contra postes no 1º trimestre deste ano.

De acordo com o levantamento da concessionária, foram registradas, no período, 13 acidentes, fazendo com que o município ficasse atrás apenas de Osasco (28 casos), São Bernardo do Campo (22) e Santo André (19).O levantamento revelou ainda o aumento no número de colisões contra postes da rede elétrica em comparação ao mesmo período de 2024.Segundo a Enel, entre janeiro e março deste ano foram registrados 154 casos, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, quando ocorreram 135 colisões.Conforme a empresa, os dados preocupam, pois os impactos dessas ocorrências vão além dos danos à infraestrutura elétrica., diz.A companhia reforçou a importância de medidas preventivas para a redução desses incidentes, incluindo a conscientização sobre direção segura e respeito às leis de trânsito.