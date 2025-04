Romaria: Terminal de Caucaia será fechado no domingo; saiba onde serão os pontos provisórios

Medida ocorrerá por conta do fechamento de vias na região central do distrito durante a chegada da 82ª Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus

Terminal de Caucaia do Alto. Foto: Vagner Santos

O Terminal de Caucaia do Alto estará fechado neste domingo (27), a partir das 15h30, e as linhas de ônibus que passam pelo local terão as paradas finais alteradas.

A medida ocorre por conta do fechamento de vias na região central do distrito durante a chegada da 82ª Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus e dos shows que acontecerão na Praça dos Romeiros.Diante disso, as linhas 351 – Cotia (Caucaia do Alto)/Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia), 351B|1 – Cotia (Caucaia do Alto/Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia) e 503 Cotia (Caucaia do Alto)/Cotia (Portão) terão como terminal provisório a praça em frente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na rua Oito de Dezembro com rua Benedito Ferreira das Dores.Já a Praça Santa, que fica na rua Oito de Dezembro com a rua Aurora do Carmo de Oliveira, será o terminal provisório das linhas 256 – Cotia (Caucaia do Alto)/Cotia (Portão), 005 – Caucaia do Alto x Bairro dos Grilos e 010 – Caucaia do Alto x Ribeiros.