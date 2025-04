GCM é agredido com cadeira e fica ferido ao cumprir mandado de prisão em Cotia

Alvo do mandado, homem jogou uma cadeira de madeira maciça no agente, que foi socorrido e precisou levar sete pontos na cabeça

GCM de Cotia. Imagem ilustrativa

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia ficou ferido ao ser agredido na cabeça por uma cadeira durante cumprimento de mandado de prisão no Jardim Japão. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (24).

Segundo a ocorrência registrada, o homem que foi alvo do mandado jogou, de cima da laje de sua casa, uma cadeira feita de madeira maciça e atingiu a cabeça do guarda.O agente teve um grande corte com sangramento e foi socorrido até uma unidade de saúde de Caucaia do Alto. Ele levou sete pontos na cabeça e foi liberado.Ainda de acordo com a ocorrência, o suspeito partiu para cima dos outros guardas, entrando em luta corporal. Ele sofreu uma luxação no braço direito e precisou ser socorrido até o Hospital de Cotia, onde permaneceu internado sob escolta. Ele passará por cirurgia no braço.Os demais agentes envolvidos tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico.O caso foi registrado no 1º DP de Cotia como “resistência”, “lesão corporal” e “desacato”.