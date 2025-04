Você sabia que dormir mal engorda? Entenda a relação do sono com a má alimentação

Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes





Estudos sugerem que indivíduos que dormem menos têm maior probabilidade de se tornarem obesos por afetar os níveis dos hormônios que atuam diretamente no apetite.A redução do tempo de sono se tornou um novo padrão que tem gerado ganho de peso e a maioria das pessoas não associa sua relação.Noites mal dormidas, seguidas de dias que não rendem, resultam em más escolhas alimentares por conta do cansaço, da fome e falta de organização.De fato, dormir bem é fundamental para manter a saúde física e mental. Neste período, o corpo realiza processos importantes para o seu equilíbrio, como reparação de tecidos, músculos, recuperação e consolidação de memórias, melhora na resposta imunológica, a regulação hormonal que atua no crescimento, apetite e metabolismo, a cognição, o humor e a qualidade de vida em geral.Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros têm problemas de sono, como insônia e apneia.Além da produção da melatonina ser comprometida - hormônio este fundamental por regularizar o sono e o Ciclo Circadiano (sono-vigília ou relógio biológico) - outros dois afetados é a maior produção de grelina e a diminuição dos níveis de leptina, gerando aumento da fome.Com mais fome, maior será o consumo calórico que ocasiona em ganho de peso.Este ambiente de cansaço e fome, pode gerar descontroles alimentares, preferências por alimentos mais gordurosos com a finalidade de conforto mediante a ansiedade que passará durante o dia, problema este gerado durante a noite.Outro prejuízo está associado a um maior risco para o desenvolvimento de resistência à insulina e diabetes, já que o metabolismo de glicose é afetado, bem como, o metabolismo lipídico acumulando mais gordura corporal. Mantenha uma rotina de sono: deitar-se e levantar sempre no mesmo horário Caso não sinta sono neste momento, leia um livro 2 horas antes de dormir evitar celular Manter o local que vai dormir com luz baixa ou totalmente escuro Evite bebidas com cafeína da tarde para a noite, por mais que você durma como uma pedra, ainda assim, influencia na qualidade do seu sono Tome um banho antes de dormir, ajuda a relaxar o corpo Evite fazer grandes refeições próximo a hora de dormir Evite tirar sonecas durante o dia Evite exercícios físicos intensos poucas horas antes de dormir. Adultos: necessitam de 7 a 8 horas de sono de qualidade Adolescentes precisam dormir cerca de 8 a 10 horas Crianças necessitam de 9 a 13 horas de sono Bebês precisam dormir de 12 a 16 horas por diaTalvez aquele metabolismo lento que todos tem a falsa ilusão de associar com a idade esteja aqui também. Sempre ele: o estilo de vida. Portanto, cuide-se e bons sonhos!