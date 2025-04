Romaria: Ruas de Caucaia do Alto serão interditadas neste domingo (27); veja quais

Encerramento da romaria será marcado por shows que acontecerão na Praça dos Romeiros; veja como fica o impacto viário

Foto: Divulgação

Algumas ruas do distrito de Caucaia do Alto estarão totalmente interditadas a partir das 15h30 deste domingo (27), devido ao evento da chegada da Romaria.

As vias impactadas são: rua José Lopes Neto, Irineu Pires de Oliveira, Luís Sacramento, Trinta de Novembro, Roque Celestino [veja os horários abaixo].Segundo a prefeitura, o fechamento das vias não será necessário na sexta-feira (25), já que os peregrinos sairão para Pirapora do Bom Jesus durante a noite e madrugada e, portanto, não haverá grande impacto no viário.A passagem dos romeiros contará com o suporte de agentes de trânsito e da Guarda Civil.A Romaria de Caucaia do alto a Pirapora do Bom Jesus é um importante evento cultural e religioso da região, faz parte do calendário oficial de evento de Cotia e é realizado pela Diocese de Osasco e Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Caucaia.Entre os romeiros estarão peregrinos a pé, ciclistas, charreteiros, cavaleiros, máquinas agrícolas, ônibus, jipes/off road e motociclistas.O encerramento da romaria, na noite de domingo (27/04), será marcado por shows que acontecerão na Praça dos Romeiros com: Elaine Bragga, Nando & Kauan, Elvis Nunes e Mayck & Lyan.Vias fechadas no domingo (27 de abril de 2025)A partir das 15h30: rua Roque Celestino PiresO dia todo: ruas José Lopes Neto, Irineu Pires de Oliveira, Trinta de Novembro e trecho inicial da Luís Sacramento