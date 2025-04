Raposo Tavares terá trecho interditado para obras de duplicação em São Roque

Interdição, que terá início nesta quinta-feira (24), pode durar até 60 dias

Foto: CCR ViaOeste

Em continuidade às obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), a CCR ViaOeste informou que realizará uma intervenção da via na região de São Roque.

Para execução de mais uma etapa das intervenções, será necessário interditar temporariamente o acesso da Rua Antônio Cardoso à rodovia, no km 54+200, sentido Leste (Capital), nas proximidades do trevo de Mailasqui.A interdição terá início nesta quinta-feira (24) e está prevista para durar aproximadamente 60 dias, podendo variar conforme o andamento dos trabalhos e condições climáticas.Durante esse período, os motoristas que utilizam esse acesso poderão utilizar uma rota alternativa, pela Rua Antônio Augusto, localizada a 50 metros do local.Além disso, haverá o remanejamento do ponto de ônibus existente na rodovia para cerca de 50 metros à frente da posição atual.O retorno em nível também será deslocado para a mesma distância em relação ao ponto original.Segundo a concessionária, a área será isolada com barreiras de concreto. A CCR ViaOeste disse que vai implantar sinalização no trecho e faixas informativas direcionadas aos moradores do entorno, orientando sobre as mudanças e os caminhos alternativos.