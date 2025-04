Multiplicação de algas pode ser a causa do ‘gosto de terra’ na água em Cotia, diz Sabesp

Companhia afirmou que a proliferação “é natural e pode ocorrer em qualquer represa”

Sistema Alto Cotia. Foto: Reprodução

O gosto e o cheiro de terra sentidos por consumidores ao abrir a torneira em algumas regiões de Cotia pode estar sendo provocado, conforme a Sabesp, pela multiplicação de algas.

Esse problema já vinha sendo apontado, desde o começo do ano, por moradores nas redes sociais. Nesta segunda-feira (7), opublicou uma reportagem a respeitoConforme relatado por moradores do bairro Outeiro de Passárgada, a água fornecida pela Sabesp tem chegado em suas torneiras com, relata a moradora Paola Moura.Procurada, a Sabesp informou que identificou uma proliferação de algas no manancial Alto Cotia,A Sabesp disse que imediatamente ajustou seus processos operacionais para garantir a qualidade da água fornecida e a manteve dentro dos padrões.”, informou.A Companhia sustentou que a água fornecida aos moradores está dentro dos padrões para consumo e atende aos padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde., concluiu.