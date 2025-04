Família procura por morador de Cotia que está desaparecido há 4 dias

Por Daniel Harzer







Morador do bairro Paisagem Casa Grande, em Cotia, ele retornou do trabalho por volta das 18h, saiu para a rua e não foi mais visto.Ayrton Lima Nascimento, filho de Alaerlson, disse que a última vez que falou com seu pai foi por volta das 12h de sexta, por mensagem de texto.Os familiares não souberam informar que roupa ele usava no momento do desaparecimento. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na manhã de sábado (5) na Delegacia de Cotia.Qualquer informação, ligar para (11) 99840-1207.