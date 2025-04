“Gosto de barro”: moradores reclamam da qualidade da água em Cotia; Sabesp explica

Ao Cotia e Cia, Sabesp disse que a água está dentro dos padrões, porém, um problema pode ter acontecido; entenda

Foto: Pexels / Imagem ilustrativa

Por Daniel Harzer e Neto Rossi





Moradores de diversas regiões de Cotia têm reclamado, desde o início do ano, que a água fornecida pela Sabesp tem chegado em suas torneiras com "cheiro e gosto de barro"., relata a moradora Paola Moura.Em um grupo de WhatsApp, os moradores do bairro Outeiro de Passárgada relatam com frequência o problema que vêm enfrentando., disseram.Diante da situação, não restou alternativa, a não ser comprar água mineral., descreve Paola.Procurada pela reportagem, a Sabesp informou que a água fornecida aos moradoresA Companhia disse que monitora todo o processo de captação e produção de água, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e faz análises em uma rede de laboratórios certificada., pontua.A Sabesp informou ainda que identificou uma proliferação de algas no manancial Alto Cotia,conclui.