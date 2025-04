Bom Prato Móvel passa a atender em nova região de Cotia com 300 almoços diários a R$ 1

Segundo a prefeitura, formato móvel do programa tem caráter itinerante, permanecendo três meses em cada região do município

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

Nesta semana, os moradores da região do Jardim Lavapés, Casinhas, Nova Cotia, Arco Verde, Araruama, Atalaia e Mandela passaram a contar com o programa Bom Prato Móvel.

Serão oferecidas 300 refeições (almoço) diariamente a um valor de R$ 1,00, de segunda a sexta-feira. O Bom Prato Móvel é uma extensão do Restaurante Bom Prato que funciona no bulevar central, onde são servidas três refeições diariamente, inclusive aos fins de semana e feriados.O Bom Prato Móvel começa a servir os marmitex a partir das 11h, até esgotarem as 300 unidades do dia, no cruzamento da rua Nova Trindade com a estrada Velha.O Programa Bom Prato é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias, com o Governo do Estado.A iniciativa tem como objetivo combater a insegurança alimentar com a oferta de refeições balanceadas e nutritivas por um valor simbólico.Conforme consta no contrato de prestação do serviço do Bom Prato, o formato móvel tem caráter itinerante, permanecendo três meses em uma região do município.Bom Prato Móvel Jardim Lavapés, Casinhas, Nova Cotia, Arco Verde, Araruama, Atalaia e MandelaFuncionamento: Segunda a sexta-feiraA partir das 11h – até terminarem as 300 refeições diáriasLocal: Cruzamento da Rua Nova Trindade com Estrada Velha, Jardim Nova Cotia•AlmoçoValor R$ 1,00