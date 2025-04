Projeto pede "bueiro inteligente" para prevenir alagamentos e enchentes em Cotia

Proposta, apresentada pelo vereador Marcelinho Lenha (PDT), visa otimizar o sistema de drenagem urbana com tecnologia avançada

Foto ilustrativa / Fonte: bueirointeligente.com.br

Está em tramitação na Câmara Municipal de Cotia um projeto de lei que propõe a criação do Programa Bueiro Inteligente, iniciativa que busca prevenir alagamentos na cidade. A proposta, apresentada pelo vereador Marcelinho Lenha (PDT), visa otimizar o sistema de drenagem urbana com tecnologia avançada.

De acordo com o projeto, o programa consiste na instalação de cestos, que funcionam como filtros, segurando os resíduos. Esses cestos serão responsáveis por reter resíduos sólidos sem comprometer o fluxo da água, evitando entupimentos na rede pluvial.Ainda de acordo com a propositura, a caixa coletora deverá contar com sistema eletrônico de monitoramentoCaso aprovado, o Programa Bueiro Inteligente ficará sob responsabilidade do Executivo Municipal, que poderá estabelecer parcerias para sua execução.