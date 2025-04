PM estoura ‘casa bomba’ dentro de condomínio em Cotia; 3 são presos em flagrante

Entre as drogas apreendidas, estavam quase 2 mil porções de crack

Imagem: Record TV

Após denúncia, a Polícia Militar estourou uma ‘casa-bomba’ dentro de um condomínio em Cotia no início da noite desta quinta-feira (3).





Além das drogas, também foram apreendidos: três celulares, duas balanças de precisão e um caderno de anotações.



Os entorpecentes e os objetos foram lacrados e encaminhados para a perícia.



O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.

O caso ocorreu no residencial ‘Bosques da Vila’. Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.Os PMs informaram que, ao chegarem no local, viram por uma janela, que estava com o vidro entreaberto, três indivíduos fazendo o preparo das drogas para serem comercializadas.Na residência, os agentes apreenderam 1836 porções de crack e 35 tijolos de maconha.