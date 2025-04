Cotia inicia vacinação contra a gripe para o público-alvo na próxima segunda-feira (7)

Vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

A Secretaria de Saúde de Cotia começa a vacinação contra a gripe, na próxima segunda-feira (7), para o público-alvo de rotina e especial da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.

Pessoas com idade a partir de 60 anos de idade

Gestantes

Crianças com idade entre seis meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias

População Indígena: crianças de seis meses a menores de 9 anos

Crianças com comorbidades menores de 9 anos

Puérperas (mulheres no período de até 45 dias após o parto (comprovar com certidão de nascimento, cartão da gestante, documento da maternidade)

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhador da saúde

Professores e trabalhadores de instituição de ensino (básico ao superior)

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo percurso

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos correios

Privados de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais



Para ser vacinado, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto e CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina (no caso das crianças a caderneta é obrigatória).



A campanha de imunização é realizada mediante o envio de doses da vacina por parte da Secretaria de Estado da Saúde.



De acordo com documento técnico da estratégia de vacinação contra a influenza, todas as crianças que receberam uma ou duas doses da vacina influenza sazonal em anos anteriores, devem receber apenas uma dose do imunizante em 2025.

Desde o início da semana, parte do público de rotina já estava sendo imunizado contra a doença. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.Público-alvo (rotina):Público-alvo (especial):