Prefeitura de Cotia publica nota sobre convocações de auxiliares e professores

Gestão municipal divulgou também as datas das atribuições dos cargos. “Estamos ajustando para atender com qualidade as nossas crianças”

Foto: Vagner Santos

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, publicou hoje (4) uma nota explicando sobre as convocações de auxiliares, professores e outros profissionais da área da educação.

8ª convocação – auxiliar de classe – 12/02/2025 – 214 candidatos

9ª convocação – auxiliar de classe – 17/03/2025 – 300 candidatos

9ª convocação – PEB I – 14/02/2025 – 100 candidatos

auxiliar de classe – 250 candidatos

agente escolar – 40 candidatos

PEBI – 150 candidatos

PEBII 9 (2 matemática; 5 português; 1 artes; 1 inglês) candidatos

secretário de escola – 15 candidatos

supervisor – 2 candidatos

As convocações são referentes aos processos seletivos e concursos públicos realizados com o objetivo de suprir a demanda.Segundo a gestão municipal, foram convocados: 764 auxiliares de classe, 250 professores (PEB I), 9 professores (PEB II), 15 secretários de escola e 2 supervisores.Veja abaixo cada detalhe das convocações, de acordo com a prefeitura:Convocação do Processo Seletivo 03 e 04/2023 – Auxiliar e Professor: Foi realizada convocações do processo seletivo destinado à contratação de auxiliares e professores.Convocação do Concurso Público 02/2024 – Auxiliar, Professor, Agente, Secretário e Supervisor:6ª convocação – 17/02/2025:De acordo com a prefeitura, todos os candidatos da 6ª convocação estão em processo de entregas de documentos e exames médicos.A atribuição para os auxiliares, segundo a administração municipal, será no dia 16/04/25 e para os demais cargos no dia 22/04/25.disse a prefeitura.