GCM estipula prejuízo de R$ 15 mil ao tráfico com apreensão de drogas em Cotia

Um suspeito conseguiu fugir durante o patrulhamento; entre as drogas estavam: 309 porções de maconha, 426 de cocaína e 14 de crack

Foto: GCM de Cotia

A ROMU da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu mais de 750 porções de entorpecentes, um celular e uma motoneta sem placa em uma ação de patrulhamento, nessa quarta-feira (02), na rua Pelicano, no Jardim Nova Cotia. A droga estava pronta para a venda no tráfico.

A chegada da viatura da ROMU provocou a fuga de um homem que estava próximo a motoneta. Ele correu por uma viela que dá acesso à uma comunidade conhecida como ‘Morro do Macaco’ e conseguiu escapar da revista da Guarda. A droga foi encontrada embaixo do banco da motoneta. Ao verificarem a situação do veículo a partir do chassi, não foi identificada nenhuma pendência.A motoneta, o celular e a droga apreendida foram entregues na Delegacia de Cotia, local em que o boletim de ocorrência foi registrado. Entre as drogas estavam: 309 porções de maconha, 426 de cocaína e 14 de crack. De acordo com a ROMU, o prejuízo ao tráfico de drogas foi de quase R$ 15 mil.