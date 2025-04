Prefeito e vice de Barueri têm mandatos cassados pelo TRE; saiba o motivo

Decisão contra os políticos foi tomada por votação majoritária (5 a 2). Além disso, eles ficarão inelegíveis por oito anos; cabe recurso

Beto Piteri e Dra. Cláudia (Prefeito e vice de Barueri). Foto: Reprodução / Redes Sociais

O TRE-SP (Tribunal Regional de São Paulo) reverteu na terça-feira (8) a decisão da primeira instância da Corte e cassou os diplomas do prefeito de Barueri, Beto Piteri (Republicanos), e a vice-prefeita, Cláudia Marques (PSB).

O motivo apontado pelo TRE foi o uso indevido dos meios de comunicação durante a pré-campanha do pleito de 2024.A decisão contra os políticos foi tomada por votação majoritária (5 a 2). Além disso, eles ficarão inelegíveis por oito anos. A decisão é passível de recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).A ação foi protocolada pela coligação Aqui Tem Barueri (União Brasil, PP, PL, PRD, PRTB, Mobiliza, Agir, PSD, Avante e PDT) e o Diretório Municipal do União Brasil de Barueri.Conforme a decisão, o uso indevido dos meios de comunicação se caracterizou pela divulgação de vídeos impulsionados no perfil do ex-prefeito Rubens Furlan (PSB) no Instagram para, argumentou o relator do caso, juiz Regis de Castilho Barbosa Filho.O presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes, acompanhou o relator em seu voto., afirmou.Em nota oficial, a Prefeitura de Barueri informou que a decisão judicial não foi unânime e que pretende recorrer tanto ao próprio TRE quanto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). ", afirmou a gestão.Ainda não há definição se a decisão terá efeito imediato ou se será suspensa até o julgamento final no TSE.