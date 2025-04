Ciclofaixa, rotas turísticas, integração com parques: veja as propostas dos ciclistas de Cotia

Um grupo de ciclistas, denominado União dos Ciclistas de Cotia, se reuniu, no último domingo (6), na Câmara Municipal para uma audiência pública que discutiu o futuro do ciclismo e da mobilidade urbana da cidade.

“Para alcançar esse objetivo, o movimento busca a implantação de infraestrutura de qualidade, como ciclovias e ciclofaixas, além de rotas cicloviárias que conectem a cidade e promovam o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável”, explicou.

A União dos Ciclistas de Cotia acredita que a colaboração entre o poder público, os ciclistas e a comunidade serão fundamentais para alcançar esse objetivo. O movimento está comprometido com um futuro melhor para todos, onde a bicicleta será uma solução viável e segura para todos os cotianos

Essa proposta, de acordo com o grupo, visa melhorar a segurança dos ciclistas que transitam pela área central de Cotia, tornando o uso da bicicleta mais acessível e seguro, além de contribuir para a redução das emissões de poluentes e estimular a economia local.Segundo o coletivo, a criação de rotas entre a Igreja Matriz e Caucaia oferece uma alternativa segura e atrativa para os ciclistas e ao mesmo tempo valorizando o turismo e a economia local. Outra rota, passando pela Mata Atlântica, está sendo estudada para promover a conscientização ambiental.O grupo também destaca a importância de conectar a cidade aos seus parques naturais por meio de ciclovias bem estruturadas. “Isso não só tornará os passeios cicloviários mais seguros, como também fomentará o turismo ecológico e a valorização das áreas verdes da cidade”, pontuam.Os ciclistas também sugeriram a criação da Semana Municipal do Esporte de Rua como Projeto Lei para o dia 19 de agosto, com a implementação de projetos de ciclismo nas escolas. Essa proposta, de acordo com eles, visa não apenas promover a saúde, “mas também melhorar o desempenho educacional, incentivando as crianças a adotar a bicicleta como parte de seu cotidiano”.: Uma das propostas mais significativas da audiência, nas palavras dos atletas, foi a criação de um Conselho Permanente, composto por representantes da Prefeitura, vereadores, ciclistas e especialistas, com o objetivo de discutir e implementar políticas públicas voltadas para a bicicleta, o skate, os patinetes, cadeiras de rodas e demais equipamentos não motorizados “em benefício da mobilidade urbana de Cotia”.