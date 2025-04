Praça da Matriz em Cotia receberá sessões gratuitas de cinema; veja a programação

Exibições ao ar livre serão realizadas em maio; ainda terão oficinas de introdução ao audiovisual voltadas para jovens da rede pública; saiba mais

Projeto Cinema para Todos. Foto: Divulgação

A Praça da Matriz, no centro de Cotia, receberá, em maio, o projeto Cinema para Todos, que levará exibições gratuitas de longas e curtas-metragens.



9/5 (sexta-feira):

18:45: Curta - Baile de Miriti

19h: Filme – Um Sonho Possível



10/5 (sábado):

18:45: Curta - O Urso do Farol

19h: Filme – Robô Selvagem



11/5 (domingo):

18:45: Curta - Deepest Dreams

19h: Filme – Minha Mãe é uma Peça 9/5 (sexta-feira):18:45: Curta - Baile de Miriti19h: Filme – Um Sonho Possível10/5 (sábado):18:45: Curta - O Urso do Farol19h: Filme – Robô Selvagem11/5 (domingo):18:45: Curta - Deepest Dreams19h: Filme – Minha Mãe é uma Peça

As sessões serão realizadas em estrutura de cinema ao ar livre e montada especialmente para o evento.As exibições acontecem entre os dias 9 e 11 de maio, sempre às 19h (confira mais abaixo).A iniciativa é patrocinada por Rehau Indústria, Golden Technology e Rede Integrada, conta com o apoio de Prefeitura Municipal de Cotia e Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, e é realizada por MCD Produções e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo por meio do Programa de Ação Cultural - ProAC.Michael Oher é um jovem negro, filho de uma mãe viciada e que não tem onde morar. Com boa vocação para os esportes, um dia ele é avistado pela família de Leigh Anne Tuohy, andando em direção ao estádio da escola para dormir longe da chuva. Ao ser convidado para passar uma noite na casa dos milionários, Michael não tem ideia que aquele dia mudaria para sempre a sua vida. Com a ajuda da nova família e de uma tutora dedicada, ele percebe seu potencial como estudante e jogador de futebol americano.O robô ROZZUM da unidade 7134 naufraga em uma ilha desabitada e deve se adaptar ao ambiente hostil, estabelecendo gradualmente relações com os animais da ilha e se tornando mãe adotiva de um ganso órfão.Dona Hermínia é uma senhora de meia-idade, divorciada do marido, que a trocou por uma mulher mais jovem. Hiperativa, ela não larga do pé de seus filhos, Marcelina e Juliano. Um dia, após descobrir que eles a consideram chata, ela resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos preocupados. Dona Hermínia decide visitar a querida tia Zélia para desabafar suas tristezas atuais e recordar os bons tempos do passado.A exibição de curtas-metragens também está programada. Entre eles, o público pode esperar por títulos como Baile de Miriti, O Urso do Farol e Deepest Dreams. Além das exibições, o evento ainda promove quatro oficinas de introdução ao audiovisual voltadas para jovens da rede pública com foco na arte do stop motion. Esse workshop é organizado junto ao poder público local para escolha das escolas participantes e não estão abertos para inscrição., comenta Thiago Catelani – Diretor da MCD Produções.Cinema para TodosLocal: Praça da Matriz - R. Sen. Feijó, 12 - Centro, CotiaData: De 9 a 11 de maio, a partir de 19hPúblico: Famílias com crianças de todas as idades / jovens e adultosObs.: O evento é gratuito e aberto ao público