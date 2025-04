Bom Prato de Cotia servirá almoço especial de Páscoa; veja as opções

Refeições serão servidas nesta quinta-feira (17)

Bom Prato Cotia. Foto: Prefeitura de Cotia

O restaurante popular Bom Prato de Cotia, assim como todas as unidades do Estado de São Paulo, servirá almoço especial de Páscoa nesta quinta-feira (17).

A região conta com sete unidades do Bom Prato, que possuem a capacidade de fornecer cerca de 14 mil refeições diariamente para os frequentadores do programa.Em Cotia, as opções serão: merluza, legumes salteados e salada américa. Para a sobremesa, bombom.O restaurante Bom Prato de Cotia está localizado na rua Senador Feijó, 110, no centro.A unidade funciona por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com o objetivo de servir refeições saudáveis e de qualidade a um custo acessível às pessoas em situação de vulnerabilidade social.O café da manhã é servido a R$ 0,50 enquanto que o almoço e o jantar, a R$ 1,00.