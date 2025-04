Operação conjunta impede ‘pancadão’ em bairro de Cotia

Viaturas das forças policiais se dirigiram ao local e evitaram que os organizadores montassem estrutura de som

Foto: Divulgação

Uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia e a Polícia Militar impediu, neste sábado (19), a realização de uma festa clandestina, conhecida como ‘pancadão’, no Pq. Miguel Mirizola.

Viaturas das forças policiais se dirigiram ao local, evitando que os organizadores montassem estrutura de som e outros equipamentos, além de evitar também a aglomeração de pessoas e possíveis transtornos à ordem pública.A ação também contou com patrulhamento em bairros vizinhos, como Nova Vida, Rosimeire e Roselândia, ampliando a presença das forças de segurança em regiões estratégicas da cidade.A operação contou com a presença do secretário adjunto de segurança pública de Cotia Valdinei Neto.De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Fabrício Dourado, a operação teve impacto positivo para além da não realização do evento.destacou o secretário.