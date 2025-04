GCM recupera veículo roubado na região central de Cotia e prende criminoso

Casal de empresários foi vítima de criminosos que estavam em uma moto; veículo foi localizado em Embu das Artes

Foto: Divulgação

Um casal de empresários foi vítima de roubo no Jardim Central, em Cotia, na última quinta-feira (17).

As vítimas, que residem em Limeira, interior de São Paulo, estavam em Cotia vendendo enxovais, quando foram abordadas por dois criminosos em uma moto.Os bandidos levaram o veículo do casal com as mercadorias, avaliadas em R$ 12 mil.Após serem roubadas, as vítimas foram até a base da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia para pedir ajuda.Com posse das informações dos suspeitos e com a localização do veículo por meio do rastreador, os agentes conseguiram prender um dos envolvidos no crime.Segundo a GCM, o veículo foi localizado em Embu das Artes, sem as mercadorias.O criminoso foi preso após ser reconhecido pelas vítimas.Após perícia, o carro foi devolvido ao proprietário. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.