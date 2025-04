Asfalto incompleto deixa via com buracos e valetas em Caucaia; prefeitura se pronuncia

Obras de manutenção na via pública começaram na gestão passada, mas depois das eleições, serviço não foi concluído; van escolar chegou a cair em uma das valetas

Van escolar caiu em uma das valetas na semana passada. Foto: Reprodução

Não é de hoje que os moradores da rua José Espinosa Lopes, em Caucaia do Alto, vêm sofrendo com as valetas e os buracos na via, devido ao serviço incompleto de pavimentação.