Modelo cívico-militar será adotado em 8 escolas da região a partir do 2º semestre; veja quais

Uma das unidades estaduais fica em Vargem Grande Paulista; lista será publicada nesta terça-feira (29) no Diário Oficial

Foto: Ascom (Reprodução)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publica nesta terça-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), a lista final das unidades que aderiram ao Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM).

E.E Basilio Bosniac (Carapicuíba)

E.E Salomão Jorge Deputado (Carapicuíba)

E.E Dorvalino Abilio Teixeira (Jandira)

E.E Lenio Vieira De Moraes Professor (Barueri)

E.E Gastão Ramos Professor (Osasco)

E.E Rosa Bonfiglioli (Osasco)

E.E Valêncio Soares Rodrigues (Vargem Grande Paulista)

E.E Eduardo Vaz Doutor (Embu das Artes)

Segundo o governo do estado, foram realizadas três rodadas de consulta pública com 302 comunidades que manifestaram, no ano passado, interesse no modelo. Ao todo, foram definidas as 100 escolas que iniciarão as atividades a partir do segundo semestre. Destas, oito ficam na região (veja lista no final da matéria).As escolas cívico-militares seguirão o Currículo Paulista, definido pela Secretaria da Educação. A Seduc-SP também será responsável pelo processo de seleção dos monitores.Caberá à Secretaria da Segurança Pública apoiar a Secretaria da Educação no processo seletivo e emitir declarações com informações sobre o comportamento e sobre processos criminais ou administrativos, concluídos ou não, em que os candidatos a atuar como monitores nessas unidades de ensino possam estar envolvidos.