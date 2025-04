1º de maio: Além da emenda desta semana, Cotia terá ainda mais 3 ‘feriadões’; saiba quando

2º semestre será marcado ainda por feriados e pontos facultativos que cairão em quartas e segundas-feiras; veja

Nesta quinta-feira, dia 1º de maio, os trabalhadores de todo o Brasil terão um merecido descanso em comemoração ao Dia do Trabalho. A data entrou para a história após uma greve operária nos Estados Unidos durante a revolução industrial, reivindicando jornada de 8 horas por dia e melhores condições de trabalho.

Em Cotia, além da quinta-feira, boa parte dos servidores municipais terá mais um dia de descanso: a sexta-feira (2), por ser ponto facultativo.E não é só. No 2º semestre, a cidade contará ainda com mais três ‘feriadões’, ou seja, feriados seguidos de pontos facultativos. Veja abaixo as próximas datas:(sexta-feira): Ponto facultativo;(quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Feriado nacional);(sexta-feira): ponto facultativo;(quarta-feira): véspera de Natal – ponto facultativo;(quinta-feira): Natal – feriado nacional;(sexta-feira): ponto facultativo.Além dos feriados emendados com pontos facultativos, a cidade terá ainda, no 2º semestre, mais um feriado e mais um ponto facultativo que cairão em segundas-feiras, proporcionando, desta forma, três dias seguidos de descanso. Veja abaixo:(segunda-feira): Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município (Feriado municipal);(segunda-feira): Dia do Servidor Público - Ponto facultativo (Antecipado do dia 28 de outubro).O segundo semestre de 2025 ainda será marcado por mais um feriado e mais um ponto facultativo em quartas-feiras.(quarta-feira): Data Magna do Estado de São Paulo (Feriado estadual);(quarta-feira): Véspera de Ano Novo - Ponto facultativo.