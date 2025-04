Cotia cria comissão para analisar o programa ‘Tarifa Zero’ nos ônibus municipais

Caso seja implantada, medida funcionará aos finais de semana; veja o decreto na íntegra

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), criou uma comissão para analisar a viabilidade e implantação do programa Tarifa Zero no transporte público municipal aos finais de semana. A medida foi publicada por meio de decreto nesta terça-feira (8).

Segundo o decreto, a comissão será coordenada pela chefia de gabinete do prefeito e contará, ainda, com os titulares dos seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade; Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Justiça.No texto, Welington Formiga destaca que a gratuidade no transporte público pode incentivar maior mobilidade entre os cidadãos, especialmente aqueles de baixa renda,, pontua trecho do decreto.