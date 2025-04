Rodovias da região devem receber 1,4 milhão de veículos; saiba os melhores horários para viajar

Dia do Trabalhador: Expectativa é que quarta-feira seja o dia com maior fluxo em direção ao Interior, e quinta-feira concentre o maior tráfego no sentido Capital

Foto: EcoRodovias

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador deverá ter tráfego intenso nas rodovias concedidas do estado de São Paulo, conforme projeções da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A expectativa é de que aproximadamente 3,9 milhões de veículos circulem pelas estradas que conectam a capital, o interior e o litoral.A Ecovias Raposo Castello, que administra os trechos de saída e chegada à capital da SP-270 Rodovia Raposo Tavares e SP-280 Rodovia Castello Branco, estima que cerca de 1,4 milhão de veículos circulem pelas rodovias durante a operação especial do feriado.A contagem será realizada das 0h de quarta-feira (30/04) até as 23h59 de segunda-feira (05/05).A expectativa é que quarta-feira seja o dia com maior fluxo em direção ao Interior, e quinta-feira concentre o maior tráfego no sentido Capital. No total, o dia com maior movimento será a sexta-feira (02/05), com previsão de cerca de 280 mil veículos circulando pelos trechos administrados.Na saída do feriado, os melhores horários para viajar na quarta-feira são depois das 20h. Já na quinta, os períodos com tráfego mais intenso serão entre 7h e 12h e entre 16h e 20h. Para o retorno, no domingo, o ideal é evitar a faixa entre 14h e 22h. A concessionária recomenda que antes de sair o usuário sempre confira a situação atualizada do tráfego nas redes sociais e site da companhia.