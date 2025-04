‘Feriadão’ altera expediente dos serviços públicos em Cotia; veja como fica

Chegou a semana que muitos esperavam ansiosamente. Isso porque haverá dois feriados emendados: Paixão de Cristo – sexta-feira, dia 18 -, e Tiradentes – segunda-feira, dia 21.

Nos dias 18 e 21, as repartições públicas municipais de Cotia não terão expediente em função dos feriados nacionais.Com isso, funcionarão apenas os serviços essenciais: Guarda Civil Municipal (153), Prontos Atendimento (Parque São George e Caucaia do Alto), UPA Atalaia, Pronto-Socorro Infantil (PSI), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e Defesa Civil (199).O expediente volta ao atendimento normal no dia 22/04 (terça-feira).