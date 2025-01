Além dos feriados, Cotia terá 9 pontos facultativos em 2025; veja calendário oficial

Decreto foi publicado pelo prefeito Welington Formiga; ano terá ainda 5 'feriadões' com emendas

Foto: Matheus Bertelli / Pexels

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), publicou um decreto que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais durante o ano de 2025.









DIA/MÊS (2025) EVENTO 3 e 4 de março (segunda e terça-feira) Carnaval - Ponto facultativo 5 de março (quarta-feira) Quarta-feira de Cinzas - Início do expediente às 12 horas 2 de abril (quarta-feira) Dia da emancipação político-administrativa do Município (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009 18 de abril (sexta-feira) Paixão de Cristo (Feriado nacional) - Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995 e Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009 21 de abril (segunda-feira) Tiradentes (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 1º de maio (quinta-feira) Dia Mundial do Trabalho (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 2 de maio (sexta-feira) Ponto facultativo 19 de junho (quinta-feira) Corpus Christi (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009 20 de junho (sexta-feira) Ponto facultativo 9 de julho (quarta-feira) Data Magna do Estado de São Paulo (Feriado estadual) - Lei Estadual nº 9.497, de 5 de março de 1997 7 de setembro (domingo) Independência do Brasil (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 8 de setembro (segunda-feira) Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009 12 de outubro (domingo) Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (Feriado nacional) - Lei Federal nº 6.802, de 30 de junho de 1980 15 de outubro (quarta-feira) Dia do Professor (Feriado escolar - exclusivamente para os servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação) - Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 1963 27 de outubro (segunda-feira) Dia do Servidor Público - Ponto facultativo (Antecipado do dia 28 de outubro) 2 de novembro (domingo) Finados (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 15 de novembro (sábado) Proclamação da República (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 20 de novembro (quinta-feira) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Feriado nacional) - Lei Federal nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, e Dia Estadual da Consciência Negra (Feriado estadual) - Lei Estadual nº 17.746, de 12 de setembro de 2023 21 de novembro (sexta-feira) Ponto facultativo 24 de dezembro (quarta-feira) Véspera de Natal - Ponto facultativo 25 de dezembro (quinta-feira) Natal (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 26 de dezembro (sexta-feira) Ponto facultativo 31 de dezembro (quarta-feira) Véspera de Ano Novo - Ponto facultativo Confira abaixo o calendário completo:

O documento oficial foi publicado no último dia 17 e inserido no sistema de leis municipais nessa segunda-feira (20).Além dos 9 feriados em dias úteis, o setor público terá ainda nove pontos facultativos – muitos deles emendados com feriados.São três dias de folga motivados por celebrações municipais: 02 de abril (Dia da emancipação político-administrativa do Município), que cairá neste ano em uma quarta-feira; 19 de junho, Corpus Christi, que cairá em uma quinta-feira; e 08 de setembro (Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município), em uma segunda-feira.O feriado de Corpus Christi (19 de junho, quinta-feira) será emendado com a sexta-feira, dia 20, ponto facultativo.Em relação aos feriados nacional ou estadual, será possível estender as folgas em cinco deles.O primeiro é o da Páscoa, que começa em 18 de abril com a Paixão de Cristo, em uma sexta-feira, e será possível emendar com o Dia de Tiradentes, que cai na segunda-feira seguinte, 21 de abril. No período, o trabalhador pode ter até quatro dia seguidos de folga.Os outros três feriadões caem em quintas-feiras e também poderão ser emendados com a sexta e o fim de semana. São eles: 1º de maio (Dia do Trabalhador), 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), e o Natal, em 25 de dezembro.Apenas o feriado estadual de 9 de Julho, que será numa quarta-feira, que não haverá emenda.