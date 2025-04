Cotia vence premiação com projeto de saúde mental criado após tragédia na GCM

Projeto figurou-se com um plano de contingência para um momento de grande crise emocional dentro da corporação; evento aconteceu em Santos (SP)

A Secretaria de Saúde de Cotia saiu vitoriosa do 38º Congresso de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo, que aconteceu entre os dias 9 e 11 de abril, na cidade de Santos, no Litoral Paulista.



Sobre o Prêmio David Capistrano



O Prêmio David Capistrano é um reconhecimento a experiências inovadoras na gestão do SUS, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP). O prêmio incentiva a transformação na gestão municipal do SUS, de acordo com os princípios do SUS: universalidade, integralidade, equidade e participação social.



David Capistrano da Costa Filho (1948 – 2000) foi um médico sanitarista, político e ex-prefeito de Santos. Foi um defensor da saúde universal e gratuita, e implementou programas como o Médico de Família e de Agentes de Saúde.

Durante o evento, aconteceu também a 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 14º Prêmio David Capistrano. O município inscreveu 26 trabalhos e o Projeto Alma – idealizado pela Coordenação da Saúde Mental de Cotia, esteve entre os premiados.O Projeto Alma nasceu em março de 2024, a partir de um diagnóstico da equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) sobre o adoecimento psicológico do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), em especial de um grupo de guardas que presenciaram uma tragédia na corporação que culminou com o falecimento de dois agentes de segurançaOs guardas passaram a ser atendidos de forma individual e em grupos terapêuticos.O ‘Alma’ figurou-se com um plano de contingência para um momento de grande crise emocional dentro da corporação de segurança municipal e, com profissionais capacitados (psicóloga e psicanalista), os guardas receberam atendimento voltado à saúde mental.