Igreja da Matriz de Cotia realiza homenagem ao Papa Francisco

Padre Mauro Ferreira destacou a misericórdia como marca do pontificado de Francisco.

Foto: Pascom

A paróquia Nossa senhora do Monte Serrat que administra a igreja da Matriz em Cotia realizou nesta segunda-feira (21) homenagens ao Papa Francisco que faleceu na manhã de hoje no Vaticano.

Panos pretos foram colocados nas janelas da igreja no centro da cidade. Além disso a missa das 19 horas foi em sufrágio a alma do Papa Francisco.

Mais cedo o pároco padre Mauro Ferreira emitiu uma nota destacando a misericórdia como marca do papa Francisco "Dentre tantas marcas do seu pontificado, destaco a Misericórdia. Para mim, este é seu testamento, o Papa da Misericórdia, que nos ensinou a ser uma Igreja em saída para, como Peregrinos de Esperança, irmos do encontro daqueles que se encontram nas periferias da vida, com um olhar de Misericórdia, qual o Cristo que revelou plenamente a compaixão de um Deus que é Pai."

"Sentimos muito, mas na certeza da Vitória de Cristo sobre a Morte, bendizemos a Deus pela vida deste grande Papa e grande Homem dos nossos tempos. Descanse em Paz!" Finaliza o padre Mauro.