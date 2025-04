Aposta feita na Lotérica Bacarat, em Cotia fatura R$ 2,4 milhões na Dupla Sena de Páscoa

Veja os números sorteados





Foi realizado neste sábado (19) o sorteio da Dupla Sena de Páscoa e uma aposta feita na lotérica Bacarat que fica dentro do Assaí em Cotia acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 2.411.028,52 no 2º sorteio.





Veja os números sorteados:





Uma aposta de São Paulo (SP) e outra feita pela internet acertaram as seis dezenas do 1º sorteio e cada uma levou mais de R$ 25 milhões.





Sobre a Lotérica Bacarat:







O estabelecimento se encontra na Av. Professor José Barreto, 1635, no Jardim Dinorah. Dentro do Assaí Atacadista. Participe dos bolões da Bacarat clicando aqui Siga a lotérica no instagram clicando aqui.

05 - 18 - 22 - 27 - 31 - 4602 - 07 - 31 - 46 - 45 - 47A Bacarat Loterias, “a lotérica mais pé quente da região”, atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 19h. A lotérica tem atendimento rápido e uma grande variedade de bolões.