Dia do Jornalista: profissionais da região são homenageados na Câmara de Cotia

Evento ocorreu nesta segunda-feira (7), quando é celebrada a data

Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Cotia prestou homenagem aos jornalistas da cidade e da região nesta segunda-feira (7), quando é celebrado o Dia do Jornalista.

A Asemorig (Associação Empresarial dos Órgãos de Imprensa da Grande São Paulo), com o presidente Valter Wolf, representou a imprensa regional. Jornalistas associados e demais profissionais da área também prestigiaram o evento.O presidente da Câmara, Professor Osmar, destacou a importância do trabalho dos jornalistas na região:, ressaltou.Para o vereador Eduardo Nascimento, que propôs a celebração, a imprensa regional tem um papel importantíssimo na sociedade., afirmou.A Origem da Data - O Dia do Jornalista é comemorado em 7 de abril no Brasil por marcar a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, após o assassinato do jornalista Giovanni Battista Líbero Badaró, que era um oposicionista ao imperador. A morte de Badaró gerou um movimento popular que contribuiu para a renúncia de Dom Pedro I.A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) instituiu o Dia do Jornalista em 1931, em homenagem a Badaró, que foi morto em 22 de novembro de 1830, por seus opositores políticos. A ABI também foi fundada em 7 de abril de 1908, com o objetivo de garantir os direitos dos profissionais da área.