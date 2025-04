Mulher é baleada com 6 tiros pelo ex em frente sua residência em Caucaia do Alto

Vítima foi socorrida ao Hospital de Cotia; Polícia Civil faz buscas para localizar o autor

Imagem ilustrativa / Freepick

Uma mulher, de 28 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio na noite de sexta-feira (4) no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. O crime aconteceu por volta das 21h no bairro Aguassaí.

Ex-companheiro da vítima e autor do crime está foragido.À Polícia Militar (PM), a vítima disse que estava em frente a sua residência quando foi abordada pelo ex-companheiro, que estava armado. Ela contou que levou coronhadas na cabeça e no rosto, mesmo assim, conseguiu se levantar.De acordo com o relato aos policiais, assim que começou a andar, o ex-marido efetuou diversos disparos, acertando seis na vítima. Os tiros atingiram as pernas, os braços, o abdômen e as costas. Ela foi socorrida ao Hospital Regional de Cotia, onde permaneceu internada. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.Assim que tentou matar a ex-mulher, o criminoso fugiu. A Polícia Civil investiga o caso como violência doméstica e tentativa de feminicídio, e faz buscas para tentar localizar o autor. Ele tem 32 anos.