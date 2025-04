Saiba quais foram as 10 escolas de Cotia que se destacaram na alfabetização de crianças em 2024

Segundo o governo de São Paulo, a cidade será contemplada com o valor de R$ 241,2 mil por ter conquistado o Prêmio Excelência Educacional

EM Eduardo Benjamin Jafet foi uma das unidades contempladas. Foto: Google Street Views

Ao todo, 10 escolas de Cotia se destacaram na alfabetização de crianças no ano de 2024. Com isso, segundo o governo de São Paulo, a cidade será contemplada com o valor de R$ 241,2 mil pelo Prêmio Excelência Educacional.

CEUC Prefeito Carmelino de Oliveira EM Chácara Cantagalo EM Engenheiro Eduardo Benjamin Jafet EM Elydia Scopel Cremonezzi EM José Roberto Baraúna Filho EM Ildefonço Emiliano de Brito EM Prefeito Ivo Maria Isaac Pires EM Joaquim de Moraes Victor EM José Manoel de Oliveira EM Vitor Gonçalves de Sousa

. Na ocasião, o governo paulista premiou 470 municípios que se destacaram na alfabetização de crianças., parte do programa, reconhece os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) no ano de 2024.O investimento total na premiação e contratos futuros com plataformas que beneficiarão também os municípios é de R$ 80 milhões, sendo R$ 19,2 milhões para 30 municípios da Região Metropolitana – entre eles, Cotia.Foram concedidos dois tipos de premiação: um para os municípios com escolas vencedoras no Prêmio Excelência Educacional, que reconheceu 1.171 escolas municipais de 442 cidades; e outro para os 100 municípios que obtiveram os melhores resultados na Avaliação de Fluência Leitora. 72 prefeituras receberam ambas as premiações.A cidade de Cotia foi contemplada no Prêmio Excelência Educacional, segundo o governo de SP.A Prefeitura de Cotia confirmou hoje (1º) os nomes das escolas que foram contempladas com o prêmio. Veja abaixo a lista enviada aoO Prêmio Excelência Educacional tem como critério o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nos resultados do Saresp.Cada escola tinha uma meta individual, considerando evolução de notas, complexidade da unidade, tamanho, vulnerabilidade social e se integra o regime de ensino em tempo parcial ou integral.Já o reconhecimento aos 100 municípios destaque na alfabetização levou em conta os melhores índices de fluência leitora, uma métrica essencial para avaliar o desenvolvimento das crianças.Além de Cotia, outros 29 municípios da Grande SP também foram contemplados: Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Salesópolis, Santo André, Suzano, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo (capital) e Taboão da Serra.Barueri, Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo foram condecorados duas vezes, porque também receberam a premiação pelo avanço na Avaliação de Fluência Leitora.