Após tragédia, GCMs de Cotia reivindicam troca do comando da corporação e psicólogos

Reivindicações foram apresentadas em reunião na Prefeitura de Cotia nessa sexta-feira (16); veja os pedidos





Uma comissão de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia foi recebida na Prefeitura nessa sexta-feira (16). O grupo levou à gestão municipal diversas reivindicações da categoria, entre elas, a troca geral do comando da GCM (secretário, subsecretário, comandante e subcomandante).

O encontro ocorreu nove dias após a tragédia dentro da base da guarda. Um agente da corporação matou um inspetor e feriu um subcomandante a tiros. Na sequência, ele tirou a própria vida.

"Nós pedimos ao secretário de gabinete que olhasse com carinho, no rosto de cada um dos guardas ali presentes, o semblante de cada um, o semblante de tristeza e de revolta com tudo o que aconteceu, e que levasse ao prefeito as reivindicações. Ele nos garantiu que o documento chegaria nas mãos dele ainda hoje. Ele iria avaliar e assim que tivesse a resposta entraria em contato", disse um porta-voz da comissão em entrevista ao Portal Viva.

GCMS antes da reunião. Foto: Portal Viva

Além disso, segundo a reportagem, os guardas também pediram a disponibilidade de dois psicólogos na corporação, além da adequação do plano de carreira.

Poucas horas após a reunião, o secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, deixou o cargo. Em sua publicação onde informou o desligamento, Almir não citou a tragédia na GCM, nem a reunião desta sexta-feira (veja aqui).