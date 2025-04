Shopping em Cotia celebra a Páscoa com caça aos ovos e oficinas; veja como se inscrever

Atividades para as crianças são gratuitas e ocorrerão no dia 12 de abril; saiba mais

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, vai celebrar a Páscoa, no dia 12 de abril, com o desafio da caça aos ovos, em parceria com a Kopenhagen. Também haverá oficinas temáticas para as crianças que se inscreverem na atividade.

Na caça aos ovos, as crianças partirão do Piso L1 em busca de selos escondidos em lojas participantes. A jornada termina no balcão de chegada, no Piso L3, onde os pequenos aventureiros serão recompensados com ovinhos de Páscoa Kopenhagen.Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadaA criatividade ganha espaço com oficinas temáticas em um espaço ao lado da loja Track & Field. As crianças poderão decorar suas próprias orelhinhas de coelho e soltar a imaginação na pintura facial, trazendo ainda mais cor e diversão para essa celebração.As inscrições para as oficinas podem ser feitasTodas as atividades são gratuitas e acontecem das 13h às 18h.