PM divulga resultado de operação realizada em Cotia, Carapicuíba e Vargem Grande

Foto: Secom / Cotia

A Polícia Militar (PM) divulgou o resultado da Operação Impacto Metropolitano Oeste, realizada na quinta-feira (10) nos municípios de Cotia, Carapicuíba e Vargem Grande Paulista.

Em Cotia, a operação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).A ação teve como objetivo a saturação de locais estratégicos, o aumento da visibilidade policial, a captura de procurados pela Justiça e o combate ao tráfico de drogas.A operação contou com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Cássio Araújo de Freitas, do Comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Coronel PM Caio, do Comandante do CPA/M-8, Coronel PM Renato Lopes, e do Comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, Tenente-Coronel PM Henrique.De acordo com a PM, a operação recapturou 16 pessoas procuradas pela Justiça, apreendeu duas armas de fogo (incluindo um fuzil) e pouco mais de dois quilos de drogas.Houve também dez pessoas presas em flagrante, 237 autos de infração, 63 veículos recolhidos e sete máquinas de caça-níquel apreendidas.