Cotia e cidades da região terão início de semana com temporais, alerta Defesa Civil

Mudança de tempo já é prevista a partir da tarde de hoje (28)

Imagem: Reprodução

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para a passagem de uma frente fria que trará chuvas para todo o estado a partir das primeiras horas desta segunda-feira (28).

, afirmou o órgão.Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE), haverá condição para acumulados significativos, principalmente na Região Metropolitana –- e no Litoral Norte. Nestes locais, a chuva virá na forma de temporais generalizados, a partir do período da tarde.Na demais regiões do estado também haverá risco de ocorrência de temporais, mas de forma mais localizada e sem acumulados elevados.Contudo, não são descartados transtornos, como queda de árvores e alagamentos. Por essa razão, a Defesa Civil reforça os cuidados a toda população, principalmente as que moram em área de risco.Ainda segundo os meteorologistas da Defesa Civil, a partir de terça-feira (29), uma massa de ar seco afastará as chuvas da região e provocará a diminuição das temperaturas., alerta a pasta., completa.Em caso de emergências, as pessoas devem ligar para a Defesa Civil pelo número 199 e Corpo de Bombeiros pelo número 193. Ao receberem os alertas pelo celular, deve-se seguir as orientações descritas na mensagem.